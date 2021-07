GC녹십자랩셀, 2분기 매출 292억원 '사상 최대'…영업익은 48%↓

"R&D 비용 증가로 영업익에 일시 영향"

[아시아경제 김지희 기자] GC녹십자랩셀은 연결재무제표 기준 올해 2분기 영업이익이 13억원으로 전년 동기 대비 47.9% 감소했다고 26일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 292억원으로 46% 증가, 사상 최대 규모를 기록했다.

GC녹십자랩셀은 "영업이익은 전문 인력 확충 등 연구개발(R&D) 비용이 증가하면서 일시적으로 영향을 받았다"며 "상반기 기준 영업이익은 전년 같은 기간보다 2배 이상 증가한 50억원을 기록해 창사 이래 최대 실적을 이어갔다"고 설명했다. 전 사업 부문의 고른 성장에 힘입어 상반기 순이익도 63억원으로 집계됐다.

사업 부문 별로는 코로나19 검체검사 수요가 높아지며 주력 사업인 검체검진 매출이 전년 대비 53% 증가한 214억원을 기록했다. 이에 따라 바이오 물류 매출도 전년 대비 51.6% 성장했다. 임상시험 검체 분석 사업을 영위하는 연결 자회사 지씨씨엘도 매출이 전년 같은 기간 대비 52.1% 증가했다.

GC녹십자랩셀은 지속 가능 성장을 위한 연구개발 강화 기조에 따라 상반기 연구개발비를 매출 대비 비중 15% 수준으로 끌어 올렸다. NK세포치료제 'AB101'의 미국 임상 1·2상의 중간 결과는 이르면 올해 말 발표할 예정이다.

GC녹십자랩셀 관계자는 “지속되는 코로나19 상황과 기술이전료 유입 등 하반기에도 매출 성장세가 이어질 전망”이라며 “경영 효율화를 통한 수익성 개선에도 집중해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 GC녹십자랩셀은 최근 GC녹십자셀과의 통합을 발표하며 글로벌 선두 세포치료제 전문 회사로의 도약을 선언했다. 세포치료제 전 분야에 걸친 완성형 파이프라인을 구축하고, 캐시카우인 위탁개발생산(CDMO) 사업 등을 통해 기업가치를 높인다는 청사진이다.

