경찰청·신한금융그룹, '민생금융범죄' 예방·근절 업무협약 체결

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청과 신한금융그룹은 26일 서울 서대문구 미근동 경찰청사에서 전화금융사기 등 민생금융범죄 피해예방 및 근절을 위한 업무협약을 맺었다.

이번 협약을 통해 양 기관은 전화금융사기 주요 피해사례 및 신·변종 수법 등을 실시간으로 공유하기 위한 핫라인을 구축하기로 했다. 신한금융은 경찰청으로부터 각종 정보를 전달받아 전국 영업점에 공유해 범죄발생을 선제적으로 차단하고, 전국 지점에서 발생하는 범죄의심 거래유형을 경찰청에 제공할 예정이다.

아울러 신한금융은 2018년부터 시행 중인 '희망영웅 사업'을 확대해 올 하반기부터 전화금융사기, 불법사금융 등 민생금융범죄 피해예방 및 피의자 검거에 기여한 시민·유공 경찰관 등을 선발해 '서민경제 수호영웅'으로 선정하고 포상을 추진할 계획이다. 이번 협약의 신속한 이행을 위해 양 기관 합동 '민생금융범죄 근절 TF'도 운영할 방침이다.

김창룡 경찰청장은 "서민들에게 심각한 피해를 초래하는 전화금융사기 등 민생금융범죄 피해를 뿌리 뽑기 위해 민생침해 범죄를 강력히 단속하고 금융기관 등 관계기관과 적극적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.

조용병 신한금융그룹 회장은 "앞으로 민생금융범죄 해결을 위해 경찰청과 함께 협력해 신한이 할 수 있는 모든 역량을 집중해 나가겠다"고 밝혔다.

