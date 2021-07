센트럴인사이트, 사외이사 3명 중도퇴임

[아시아경제 황준호 기자] 센트럴인사이트 센트럴인사이트 012600 | 코스피 증권정보 현재가 2,490 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,490 2021.07.23 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일[e공시 눈에 띄네]코스피-3일센트럴인사이트, 박정운 대표체제로 변경 close 는 등기이사 10명 중 사외이사 3명이 모두 중도 퇴임했다고 23일 공시했다. 회사 측은 "공시일 현재 기존 사외이사 중도 퇴임으로 인해 사외이사 비율이 상법상 구성 요건에 미달된다"며 "사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 임시 주주총회(다음달 3일)에서 신규 사외이사를 선임할 예정"이라고 했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr