"이용객 급감"‥ 강릉 시내버스업계, '주문진 노선' 조정

운행시간 변경 및 감회 운행

[아시아경제 라영철 기자] 코로나 19 확산 영향으로 관광객 등 이용객이 급감함에 따라, 강릉시 시내버스 운수업계가 26일부터 무기한 주문진 노선을 조정한다.

강릉시 시내버스 운수업계는 "지난해 수익금이 평시 대비 40% 감소했고, 거리 두기 4단계를 적용한 지난주 수익금은 70% 감소해 근로자 임금 지급이 어려운 극심한 재정난을 겪고 있다"며 23일 이같이 밝혔다.

변경 노선은 300번, 300-1번, 300-2번, 302번, 302-1번, 302-2번, 314번, 314-1번, 314-2번, 315번 버스이다.

이에 강릉시는 시내버스 운수사와 긴급회의를 열고, 오는 26일부터 300번대 주문진 노선 감회 운행과 비수익 노선 보조금 8월 내 지급 등 경영정상화를 위한 조치를 취할 것을 약속했다.

또한, 변경된 시간에 대한 안내문 부착과 민원이 많은 노선에는 시간 조정 등을 통해 불편을 최소화할 것을 협의했다.

조성각 교통과장은 "코로나 19로 인한 이용객 급감으로 부득이 이번 시내버스 운행시간을 추가 조정하게 됐다"며 "상황에 따라 기간을 연장할 수 있다"고 말했다.

