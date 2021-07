용산구, 소상공인 골목상권 생존자금 50만~150만원 지원

[서울시 자치구 뉴스] 금천구, 폐업 소상공인 지원 신청기간 12월10일까지 연장... 중랑구 방정환교육지원센터 수험생 300명 1대1 자기소개서 첨삭 프로그램 진행

용산구, 소상공인 골목상권 생존자금 지원

용산구(구청장 성장현)가 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 위해 골목상권 생존자금을 지원한다.

지원대상은 코로나19 방역 대책으로 집합금지 명령을 받은 6개 업종과 연매출 5000만 원 미만 소상공인 5630개소다.

집합금지 6개 업종(유흥주점, 콜라텍, 단란주점, 감성주점, 헌팅포차, 홀덤펍)은 150만원, 2020년도 연매출 5000만 원 미만 소상공인에게는 50만원을 지급한다. 중복 지원은 불가하다.

신청기간은 8월9일부터 9월8일까지(오전 9~오후 5시)다. 지난 해 12월 31일 이전 주된 사업장 소재지를 용산구에 사업자등록을 하고 신청일 현재 영업 중이어야 한다.

신청을 원하는 소상공인은 기간 중 신청서·구비서류를 준비해서 '온라인'과 '방문 접수‘ 중 편한 방식을 선택, 신청하면 된다. 온라인 신청은 구 홈페이지에서 가능하며 방문 접수는 구청 4층 골목상권 생존자금 현장접수처를 찾으면 된다.

신청자가 몰려 혼잡과 지연을 막기 위해 출생연도 끝자리 기준 5부제(요일별)로 운영한다. 신청인의 출생연도 끝 번호가 1과 6이면 월요일, 2와 7이면 화요일, 3과 8이면 수요일, 4와 9면 목요일, 5와 0이면 금요일에 신청할 수 있다. 8월 23일부터는 출생연도와 상관없이 신청 가능하다. 단 ▲지방자치단체 집합금지·영업제한 등 행정명령을 위반한 경우 ▲현재 영업을 하지 않고 휴·폐업 중인 경우 ▲부가가치세법에 의한 사업자등록을 하지 않은 경우 ▲국세청에 매출액 신고를 하지 않은 경우 ▲도박·투기 등 불건전업종 ▲비영리기업·단체·법인 및 법인격 없는 조합에 해당하는 경우는 지원 대상에서 제외된다.

구는 서류 검토, 확인 절차를 거쳐 대상자에게 문자로 결과를 안내한다. 지원금은 신청일 기준 20일 내 지급되며 지급대상자 본인계좌로만 받을 수 있다.

성장현 용산구청장은 “코로나19로 직격탄을 맞고 있는 소상공인들의 피해를 조금이나마 돕고자 지원금을 마련했다”며 “빠른 시일 내 지급하는 만큼 소상공인 분들의 많은 신청을 바란다“고 말했다.

금천구, 폐업 소상공인 지원 신청기간 12월10일까지 연장

금천구(구청장 유성훈)는 코로나19로 인한 어려움으로 폐업한 집합금지·영업제한 업종의 소상공인 지원금 신청 기간을 연장한다.

구는 지난 5월31일부터 폐업한 소상공인에게 사업장 폐쇄 이후 재기를 위한 준비금 50만원을 지급하는 사업을 추진해왔다.

당초 7월30일까지 진행할 계획이었지만 기간 내 신청하지 못한 소상공인을 위해 사업기간을 12월10일까지로 연장, 폐업 기준일도 11월30일까지 확대 적용한다.

신청을 원하는 소상공인은 금천구청 홈페이지 고시?공고에 게시된 제출서류 및 서식을 작성, 7월30일까지는 금천구청 1층 골목경제지원센터, 8월2일부터는 11층 지역경제과로 방문신청하면 된다.

아울러 신청기간 중 금천구 골목경제지원센터 팩스 또는 이메일(gc2371@geumcheon.go.kr) 신청은 상시 가능하다. 예산 소진 시에는 조기 마감 될 수 있다.

유성훈 금천구청장은 “코로나19로 인한 폐업이 계속적으로 발생할 것으로 보여 이번 폐업지원금 연장을 결정했으며 폐업한 소상공인분들이 다시 일어설 수 있도록 금천구가 함께 하겠다”고 말했다.

중랑구 방정환교육지원센터 지역 수험생 300명 대상 1대1 자기소개서 첨삭 프로그램 진행

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 8월 말까지 지역 수험생 300명을 대상으로 비대면 1대1 맞춤 자기소개서 컨설팅을 진행한다.

방정환교육지원센터에서 진행하는 이번 프로그램은 학생부종합전형 지원 수험생을 대상으로 맞춤형 자기소개서 작성을 통해 성공적인 입시 준비에 도움을 주기 위해 마련됐다.

프로그램에 참여하는 학생들은 전문 교육강사(전 대학교 입학사정관)의 도움을 받아 지원 학교와 학과에 맞는 자기소개서를 함께 작성하고 일대일 첨삭지도를 통해 완성도를 더 높일 수 있다.

접수는 7월 27일부터 시작된다. 재학 중인 학교에서 신청하거나 방정환교육지원센터 홈페이지(진학지원→자기소개서 컨설팅)에서 원하는 날짜와 시간을 선택해 개별 신청하면 된다.

컨설팅 시간은 약 1시간 정도로 코로나19 확산방지를 위해 화상프로그램을 활용한 비대면 온라인 방식으로 진행된다. 추후 거리두기 단계가 완화되면 대면 수업으로 전환될 예정이다.

또 자기소개서 컨설팅 이후 10월부터는 모의면접 프로그램으로 일대일 면접 컨설팅도 진행된다. 학생 개개인 상황에 맞게 면접을 준비할 수 있도록 자기소개서 서류를 기반으로 실제 면접처럼 질문하고 대답하는 수업이어서 학생들의 실전 감각을 높일 전망이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 일대일 자기소개서 컨설팅이 학생들이 원하는 학교에 성공적으로 진학하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 맞춤형 진학 및 학습 지원을 통해 교육에 소외받는 학생들이 없도록 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr