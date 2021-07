광주 서구 ‘비대면 걷기 기부 챌린지’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 일상 속 걷기 실천을 통해 주민 건강을 증진하고, 소외된 이웃들에게 희망을 전달하기 위해 비대면 걷기 기부 챌린지 ‘건강 백만보 희망 백만배’를 운영한다고 22일 밝혔다.

서구는 매년 ‘걷기지도자 양성 교육’을 통해 걷기지도자를 양성했으며 이들을 중심으로 바르게 걷기 홍보단 및 걷기 동아리를 운영하고 있다.

특히 지난해부터는 코로나19 장기화에 따라 신체 활동이 감소된 주민들에게 다양한 비대면 걷기 사업을 운영해 미션 달성자들에게 인센티브를 지급하는 등 걷기 실천문화 확산을 위해 노력하고 있다.

이번 걷기 기부 챌린지 ‘건강 백만보 희망 백만배’는 서대석 서구청장의 만보 걷고 인증하기를 시작으로, 다음 도전을 이어나갈 서구 걷기 지도자 및 주민 1~2명을 지목하는 릴레이 방식으로 진행된다.

참여방법은 만보 이상 걷고 인증 사진을 사업담당자 메일(로 전송하는 방식이며 이번 챌린지의 목표는 걸음수 총 백만보로, 기부에 동참한 도전자가 100명이 되면 완료된다.

챌린지 성공 시 1명당 기부금이 1만원씩 적립되며 백만보로 적립된 총 100만원을 온누리 상품권으로 소외계층에 기부할 예정이다.

챌린지 진행 상황은 수시로 서구청 SNS(네이버밴드)등에 게시해 주민들이 지속적으로 걷기 생활화와 소외된 이웃에 대한 관심을 가질 수 있도록 할 예정이다,

서구 관계자는 “걷기 실천을 통해 소외된 이웃에게 기부를 함으로써 사회화합을 도모하고 참여자들의 성취감을 증진해 걷기 붐 조성에 기여할 것이다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr