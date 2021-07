[아시아경제 강나훔 기자] 한성숙 네이버 대표는 22일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 최근 지적되고 있는 미흡한 조직문화 관련해 "올 하반기 최우선으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

