전남도의회 ‘섬 발전연구회 연구용역’ 중간보고

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 ‘섬 발전연구회 중간보고회’를 개최했다고 21일 밝혔다.

이날 보고회는 전남 섬 지역 발전 대안 마련을 위한 ‘전남도 섬 발전 활성화를 위한 정책 연구’와 어촌사회가 직면한 지방소멸 대응을 위한 ‘전남 섬 지역 인구 유출 방지를 위한 정책연구’ 등에 대해 논의했다.

연구 용역의 책임을 맡은 목포대학교 박성현 교수는 “섬 발전촉진법 개정에 따른 범정부 차원의 ‘섬 발전 추진대책’에 대응해 전남도의 포괄적 종합계획 지원 방안이 마련돼야 한다”며 “전남도의 섬 지역 현황 및 여건 등을 분석하고 그에 맞는 정책적 대안을 마련하는 데 초점을 뒀다”고 밝혔다.

나광국 의원(민주당·무안2)은 “본 연구회의 목적은 섬 주민의 삶의 질 향상과 지속 가능한 섬 발전을 위해 구성됐다”며 “전국 최다 섬을 보유한 전남도에서 지속 가능한 섬 발전을 위한 정책 및 사업 추진 방안 등을 모색해 선제적으로 추진해 나가도록 하겠다”고 밝혔다.

보고회에서 참석한 정광호 의원(민주당·신안2)은 “전남도 농어촌 지역은 심각한 지역소멸 위기에 직면하고 있다”며 “이런 문제를 해결하기 위해 다양한 정책들이 추진되고 있으나 뚜렷한 효과를 보지 못하고 있다. 자치법규 제정 등을 통해 더욱 구체적이고 실질적인 대책을 마련하겠다”고 말했다.

한편 섬 발전연구회는 나광국 의원을 대표로 섬의 균형발전과 섬 주민의 삶의 질 향상에 이바지하고자 뜻을 같이하는 도의원 11명으로 결성돼 정책연구 활동을 펼치고 있다.

