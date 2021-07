일왕 올림픽 개회문구서 '축하' 빠질듯…코로나19로 악화된 여론 의식

[아시아경제 권재희 기자] 오는 23일 개막하는 2020도쿄올림픽의 개회 선언 문구에서 '축하'라는 일본어 표현이 빠질 예정이다. 코로나19 확산세 속에 열리는 올림픽에 대한 일본 내 반대 여론을 의식한 결정이다.

21일 도쿄신문 등 일본 주요 외신에 따르면 대회 주최측은 일왕의 개회선언 문구에서 '축하'라는 문구를 쓰지 않는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

개최 조건 등을 규정한 올림픽 헌장은 개회 선언을 해당 국가 원수가 하는 것으로 규정하고 있다.

일제의 태평양전쟁 패전 후에 새로 제정된 일본 헌법은 신격화돼 있던 일왕의 지위를 국민통합의 상징으로 바꾸어 놓았다.

1964년 도쿄 하계대회, 1972년 삿포로 동계대회, 1998년 나가노 동계대회 등 일본이 과거에 유치했던 3차례의 올림픽에선 국민통합의 상징인 당시 일왕이 국가원수로 개회를 선언했다.

현 나루히토 일왕의 조부인 히로히토(1901∼1989)가 1964년과 1972년 대회, 부친이자 상왕인 아키히토가 1998년 대회의 개막을 알렸다.

이번 도쿄 대회에서는 대회 명예총재인 나루히토 일왕이 개회식에 참석해 개막을 선언할 예정이다.

이런 상황에서 영문판 개회 선언 문구에 포함된 '셀러브레이팅(celebrating)'이 일본 정부의 고민거리로 떠올랐다.

국제올림픽위원회(IOC)는 개회 선언에 정치적 의미가 함축된 표현을 쓰지 못하도록 하기 위해 선언 예문을 세부적으로 적시해 놓고, 행사 별로 사전 승인을 받도록 하고 있다.

히로히토는 1964년 도쿄 대회 때 예시문 속의 셀러브레이팅을 '이와이(축하한다는 뜻)'로 번역한 일본어 버전으로 "나는 제18회 근대올림피아드를 축하하며, 이에 올림픽 도쿄대회의 개회를 선언합니다"라고 했다.

평소 같으면 이번에 나루히토 일왕은 개최 횟수만 제32회로 바꾸어 기존 개회 선언 문구를 읽는 것으로 끝날 일이었다.

하지만 인명을 위협하는 코로나19 유행 속에서 개최하는 올림픽이 축하할 일인지를 둘러싸고 일본 내에서 찬반 논란이 격렬하게 일면서 국민통합의 상징인 일왕이 국민 전체가 동의하지 않는 '축하'라는 표현을 쓰는 것이 적절하지 않다는 지적이 나왔다.

왕실 전담 기관인 궁내청의 니시무라 야스히코 장관도 지난달 24일 정례 기자회견에서 나루히토 일왕이 이번 올림픽 개최가 코로나19 확산으로 이어지지 않을까 우려하는 것을 헤아리고 있다고 밝혀 도쿄올림픽 개최를 일왕이 반기는 입장만은 아니라는 메시지를 발신했다.

도쿄신문은 이런 배경에서 일본 정부와 대회 조직위원회가 '이와이'를 다른 단어로 대체하는 것을 검토 중이라고 전했다.

과거 일왕의 올림픽 개회 선언 때 영문판의 '셀러브레이팅'을 '이와이'로 표현했던 것을 이번에는 영문의 원뜻에서 벗어나지 않는 범위에서 대체할 다른 일본어 표현을 찾고 있다고 한다.

