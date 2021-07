[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군 풍양면 한 단독주택에서 불이 나 70대 남성이 주택 내부에서 숨진 채 발견됐다.

21일 고흥경찰서 등에 따르면 이날 오전 6시께 고흥군 풍양면 한 단독주택에서 불이 났다는 이웃 주민의 신고를 받고 출동한 소방대원이 주택 내부에서 숨져있는 70대 남성을 발견했다.

이 화재는 주택을 모두 태우고 1시간 12분 만에 진화됐다.

경찰과 소방 당국은 잔불을 정리하는 대로 정확한 화재 원인과 사망 원인 등을 조사할 계획이다.

