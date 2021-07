“올림픽 집에서 응원하자”…이마트, 먹거리·가전 할인전

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 22일부터 28일까지 집에서 도쿄올림픽 경기를 관람하는 ‘홈관중’을 위한 할인전을 실시한다고 21일 밝혔다.

이번 행사에서는 다양한 먹거리와 에어컨, TV 등 가전제품 행사를 진행한다. 수입맥주는 골라담기를 통해 4캔에 9000원에 판매하며, 롯데칠성과 코카콜라는 브랜드별 캔음료수 6+1 행사를 진행한다. 즉석조리 식품으로는 키친델리 후라이드 치킨과 광어·생연어 초밥을 신세계 포인트회원 인증 시 할인 판매한다.

냉방가전과 TV도 행사를 실시한다. 삼성·LG 에어컨을 행사카드로 구매 시 최대 20만원 할인과 함께 신세계 상품권을 추가로 증정한다. 또한 이마트 애플리케이션(앱)으로 쿠폰 다운로드 시 최대 20만원 할인을 받을 수 있다. TV의 경우 삼성·LG의 프리미엄TV를 행사카드로 구매 시 최대 50만원 신세계 상품권을 증정하며, 이마트 앱을 통해 최대 10만원 할인 쿠폰도 제공한다.

이마트 관계자는 “이번 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 집에서 가족과 경기를 관람하는 분들에게 다양한 혜택을 드리기 위해 준비했다”고 말했다.

