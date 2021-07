55~59세 수도권은 모더나·화이자 접종…53~54세 예약률 53.9%(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 이달 26일부터 시행되는 55~59세 예방접종에서 서울·경기·인천 등 수도권 지역은 모더나 외 화이자 백신도 접종이 이뤄진다.

코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 7월 26일부터 31일까지 시행되는 55~59세(1962년1월1일~1966년12월31일 출생) 접종에서 서울·경기·인천 등 수도권 지역 위탁의료기관에서는 화이자 백신으로 접종을 시행한다.

추진단은 "오는 21일에 도착하는 화이자 백신을 단기간에 효율적으로 배송해 활용하기 위해 수도권 지역으로 배정해 접종한다"며 "사전예약을 완료하신 분들께는 접종일 전에 백신 종류 등을 문자로 개별 안내할 예정"이라고 설명했다.

다만 수도권 지역 중에서도 모더나 백신만 접종하는 위탁의료기관(251개소)의 경우에는 모더나 백신으로 접종하게 된다.

또 사업장 자체접종은 부속의원이 있는 사업장 43개소에서 27일부터 화이자 백신으로 접종을 시작한다.

8월에 시행되는 50대 연령층의 접종에도 모더나 백신 또는 화이자 백신으로 접종을 시행할 계획이며, 주별로 접종대상자별 백신 등 세부 내용에 대해서는 확정되는 대로 추가 안내할 예정이다.

아울러 50~52세(1969년1월1일~1971년12월31일 출생) 연령층에 대한 사전예약이 오늘 오후 8시부터 21일 오후 6시까지 실시된다. 오는 21일 오후 8시부터 24일 오후 6시까지는 50~54세 연령층 전체가 예약할 수 있다.

전날 예약을 시작한 53~54세 연령층의 경우 오늘 오후 12시 기준 81만827명이 예약을 완료했다. 대상자 150만5074명 중 53.9%가 예약을 마쳤다.

추진단은 "개통 직후 시간대에는 많은 사람들이 일시에 접속해 누리집의 접속 지연 현상이 발생할 수 있으므로, 사전예약 대상자는 개통 직후 시간대를 피해달라"며 "오늘 사전예약 대상자가 아닌 분들은 개통 직후 시간대에는 누리집 접속을 가급적 피해 대상자가 원활하게 예약하실 수 있도록 협조해달라"고 당부했다.

