[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 20일 프리미엄급 아트메달 ‘소의 해 고심도 메달’을 출시했다고 밝혔다.

소의 해 메달은 2017년부터 시리즈로 출시 중인 ‘12간지 동물 메달’의 다섯 번째 제품으로 중량 300g에 직경 80㎜ 규격(구리 90%, 아연 10%)으로 제작된다.

특히 이 메달 제작방식인 아트메달은 일반 메달보다 예술성과 입체감을 높인 반면 제작·판매량은 적어 수집 가치가 높은 특징을 갖는다. 이 덕분에 아트메달의 경우 국내는 물론 프랑스, 이탈리아 등 유럽에서도 인기가 높다는 것이 조폐공사의 설명이다.

소의 해 메달은 100개 한정으로 제작돼 개당 16만5000원에 판매된다. 구입은 조폐공사 온라인 쇼핑몰을 통해 선착순으로 가능하다.

