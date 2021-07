두산중공업, SMR 사업 강화…美뉴스케일파워에 추가 투자

[아시아경제 김흥순 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 25,150 전일대비 350 등락률 +1.41% 거래량 6,530,172 전일가 24,800 2021.07.20 14:36 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 차트 복사판! 전력난 최대 수혜株! 역대급 폭염에 전력 공급 비상! 원전株! 쭉쭉 올라갑니다!포스코-두산重, 친환경 암모니아 연료발전 개발 맞손 close 이 소형모듈원전(SMR) 공급 물량을 추가로 확보하고 SMR 기자재 제작사업 확대에 나선다.

두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 25,150 전일대비 350 등락률 +1.41% 거래량 6,530,172 전일가 24,800 2021.07.20 14:36 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 차트 복사판! 전력난 최대 수혜株! 역대급 폭염에 전력 공급 비상! 원전株! 쭉쭉 올라갑니다!포스코-두산重, 친환경 암모니아 연료발전 개발 맞손 close 은 20일 분당두산타워에서 미국 원자력발전 전문회사인 뉴스케일파워와 추가 지분투자에 대한 협약을 체결했다. 두산중공업은 2019년 국내 투자사들과 뉴스케일파워에 4400만 달러 규모 지분 투자를 한 데 이어 이번에도 다른 기업들과 손잡고 추가로 6000만 달러를 투자하기로 했다.

이번 투자를 통해 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 25,150 전일대비 350 등락률 +1.41% 거래량 6,530,172 전일가 24,800 2021.07.20 14:36 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 차트 복사판! 전력난 최대 수혜株! 역대급 폭염에 전력 공급 비상! 원전株! 쭉쭉 올라갑니다!포스코-두산重, 친환경 암모니아 연료발전 개발 맞손 close 이 확보하게 된 기자재 공급 물량은 수 조원 규모로 확대됐다. 또 두 회사는 SMR을 활용한 수소와 담수 생산 분야에서도 협력할 방침이다.

두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 25,150 전일대비 350 등락률 +1.41% 거래량 6,530,172 전일가 24,800 2021.07.20 14:36 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 차트 복사판! 전력난 최대 수혜株! 역대급 폭염에 전력 공급 비상! 원전株! 쭉쭉 올라갑니다!포스코-두산重, 친환경 암모니아 연료발전 개발 맞손 close 과 뉴스케일파워가 협력하는 첫 프로젝트는 미국 발전사업자 UAMPS가 추진 중인 미국 아이다호주 프로젝트다. 이는 미국 에너지부(DOE)가 지난해 10월 14억 달러(약 1조6000억원)의 지원 계획을 발표하고, UAMPS가 지난해 말 뉴스케일파워의 모회사인 플루오르(Fluor)와 EPC 준비 계약을 체결하는 등 순조롭게 진행되고 있다.

UAMPS는 2023년 미국 원자력규제위원회에 SMR 건설·운영 허가를 신청해 2025년까지 허가를 취득하고, 2029년 상업 운전하는 것을 목표로 하고 있다.

박지원 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 25,150 전일대비 350 등락률 +1.41% 거래량 6,530,172 전일가 24,800 2021.07.20 14:36 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 차트 복사판! 전력난 최대 수혜株! 역대급 폭염에 전력 공급 비상! 원전株! 쭉쭉 올라갑니다!포스코-두산重, 친환경 암모니아 연료발전 개발 맞손 close 회장은 "이번 추가 투자로 두산중공업과 뉴스케일파워는 전략적 협력 관계를 더욱 확고히 할 수 있게 됐다"며 "뉴스케일파워로부터 확보한 공급 물량은 국내 협력사에 도움이 될 것"이라고 말했다.

존 홉킨스 뉴스케일파워 회장도 "두산의 추가 투자와 미국 SMR 초도 호기 상용화를 위한 노력을 환영한다"며 "수년 내 아이다호 국립 연구소 부지에 첫 SMR을 건설하는 데 있어 두산의 원전 주기기 제작 전문성은 매우 중요하다"고 강조했다.

두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 25,150 전일대비 350 등락률 +1.41% 거래량 6,530,172 전일가 24,800 2021.07.20 14:36 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 차트 복사판! 전력난 최대 수혜株! 역대급 폭염에 전력 공급 비상! 원전株! 쭉쭉 올라갑니다!포스코-두산重, 친환경 암모니아 연료발전 개발 맞손 close 은 2019년 뉴스케일파워로부터 원자로 모듈에 대한 제작성 검토 용역을 수주해 올해 1월 완료했고, 현재 시제품을 제작 중이다. 내년부터는 UAMPS 사업 원자로 모듈용 대형 주단소재 제작에 착수할 예정이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr