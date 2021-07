끈질긴 창원시 특례시 현안 요구에 정부가 답했다

19일, 이철희 청와대 정무수석, 전해철 행안부장관 연속 면담

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장을 비롯한 고양·수원·용인 등 4개 특례시장은 지난 19일 오후 청와대 정무수석과 행정안전부 장관을 만나 특례시 현안에 대해 논의했다고 20일 밝혔다.

허 시장은 청와대 이철희 정무수석을 만난 자리에서 "특례시가 대통령의 공약사항이었던 만큼 행안부 주도하에 다른 부처가 적극적으로 협조할 수 있도록 청와대가 나서 달라"고 요청했다.

또한 지자체의 재정 분권 필요성과 제5차 재난지원금 추경안에 지방비 매칭 부분이 지자체에 큰 부담이 된다는 우려도 함께 전했다.

이에 이 정무수석은 "특례시 건의와 우려에 대해 공감을 표하고, 긍정적으로 해결해 나가겠다"고 답했다.

이후 전해철 행정안전부 장관과의 면담에서는 특례시 건의에 대한 행안부의 실질적인 지원 계획 마련, 사회복지 급여 기준재산액 상향 등 핵심 사항을 요청했다.

전 장관은 "조속히 행안부와 4개 특례시간 T/F를 구성해 특례시가 건의한 사무에 대해 적극적으로 나서겠다"고 했다.

허 시장은 "특례시는 처음 시작하는 새로운 자치 모델인 만큼 앞으로 많은 시행착오가 있을 것이다"며 "하지만 시민들이 특례시의 권한에 대해 체감할 수 있도록 최선을 다할 것이다"고 의지를 밝혔다.

