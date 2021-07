차량12대 파손, 중상 6명 경상 6명

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 20일 오전 8시 55분경 전남 여수 한재터널 인근 사거리에서 차량 운반트럭이 우회전하면서 반대편 차선을 넘어 차량 12대를 들이 받는 사고가 발생했다.

여수소방서에 따르면 브레이크 파열로 추정되는 이 사고로 중상 6명(심정지 3명), 경상 6명 등의 다수의 인명피해가 발생해 인근 병원으로 후송됐다.

경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.