尹 압박 이준석 "최재형 추가돼 비빔밥 거의 완성…당근 빠진 상황"

[아시아경제 김소영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 "단일화를 염두에 둔 제3지대는 완주하는 것부터 명분 면에서도 약하다"며 윤석열 전 검찰총장을 비롯한 당 밖 주자들의 입당을 압박했다.

이 대표는 지난 19일 YTN 뉴스Q에 출연해 범야권 후보군들의 제3지대론을 두고 "윤 전 총장을 사석에서 만났을 때 전혀 제3지대론으로 갈 기미가 안 보였다"며 "이 국면이 오래가지는 않을 것"으로 전망했다.

또 "당외 주자였던 최재형 전 감사원장까지 추가돼서 이미 비빔밥이 거의 다 완성됐다"며 "지금 당근 정도 빠진 상황"이라고 비유했다.

이에 진행자가 "김동연 전 부총리도 있지 않느냐"고 묻자 "그래도 당근하고 시금치 빠진 정도"라고 표현했다. 이어 "당근하고 시금치가 밖에 있다고 해서 그 재료들만으로 비빔밥이 되는 건 아니다. 소위 빅텐트 상황을 만드는 것이 제일 좋다"고 말했다.

앞서 윤 전 총장에 비단주머니를 주겠다고 언급한 데 대해선 "비단주머니 줄 때 뭐라고 하냐면 위험할 때 까봐라 이렇게 되어 있다"며 당이 도움을 줄 수 있음을 시사했다.

최재형 전 감사원장의 입당에 대해선 "만나자는 얘기를 듣고 설마 입당일까 생각했다"며 "굉장히 전격적인 행보를 많이 보이신다는 생각이 들었다. 지금까지 알고 있었던 이미지와는 다르게 굉장히 도전적이신 분이라는 생각을 했다"고 평가했다.

같은날 이 대표는 당 최고위원회의에서 회의실 배경(백보드)에 충전 중인 배터리 그림과 함께 '로딩중'이라는 글자가 적힌 것과 관련해 "지난 주 최재형 전 감사원장의 입당을 시작으로 대선레이스가 달아오르고 있다"며 "비빔밥을 완성하기 위해 한 분, 한 분 사람이 모이고 있는 것을 '로딩중'이라고 표현한 것"이라고 설명했다.

그는 "앞으로 더 많은 대선 주자들과 함께 '완전 충전'된 상태로 대선경선을 치를 수 있도록 하겠다"고 포부를 밝혔다.

회의 후에는 기자들을 만나 "호사가들이 하는 이야기와 다르게 저는 권영세 대외협력위원장이나 여러 소통 채널을 통해 당외주자분들이 우리 당쪽으로 많이 기울고 있다는 이야기도 듣는다"며 "일희일비할 것 없이, 배터리 100% 채우는 날을 기다려달라"고 말했다.

