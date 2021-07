이마트24, 랜더스라거·슈퍼스타즈 맥주 출시…야구 마케팅 본격화

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24가 야구 맥주 2종을 선보이며 프로야구단 SSG랜더스와 연계한 마케팅을 본격화 한다.

이마트24는 오는 22일 ‘SSG랜더스 라거’와 ‘슈퍼스타즈 페일에일’ 등 수제맥주 2종을 출시한다고 20일 밝혔다. SSG랜더스 라거는 2019·2020 대한민국 주류대상에서 대상을 차지한 양조장 플레이그라운드 브루어리가 제조하는 상품으로, 라거 특유의 시원한 청량감에 홉이 선사하는 화사한 열대 과일향을 더했다.

SSG랜더스 라거의 양쪽면에는 야구단을 상징하는 우주선 모양의 엠블럼과 마스코트랜디가 맥주잔을 트로피처럼 들고 있는 각기 다른 디자인을 적용했다. 캔 윗부분에는 ‘짜릿하게 적셔버려’라는 문구를 넣어 청량감을 느끼며 시원하게 마시는 라거의 특징을 담아냈다.

슈퍼스타즈 페일에일은 SSG랜더스의 원조격인 야구단 슈퍼스타즈의 마스코트를 캔 디자인에 적용했다. 이 제품은 레트로 콘셉트에 맞게 국내 수제맥주의 시초격이자 1세대 수제맥주 브루어리인 카브루와 손을 잡았다. 슈퍼스타즈 페일에일은 오렌지, 자몽 등의 과일향이 느껴지는 홉 향을 살렸다.

슈퍼스타즈 페일에일은 과거 슈퍼스타즈 마스코트 슈퍼맨이 타석에 들어선 이미지를 그대로 적용한 면과 슈퍼맨이 밝게 웃으며 맥주잔을 들어 올리고 있는 각기 다른 이미지로 재미를 더했다. 캔 윗부분에는 페일에일의 특징인 ‘쌉쌀함을 즐겨라’라는 문구를 넣었다.

이마트24는 이번 맥주 출시를 기념해 오는 22일부터 다음 달 말까지 4캔 1만원 이벤트를 진행하고, 다음달 1일부터 8일에는 4캔을 9000원에 판매한다.

이마트24 관계자는 “다양한 풍미를 지닌 수제맥주를 찾는 고객들이 폭발적으로 증가하고 있는 상황에서 SSG랜더스를 모티브로 한 다양한 수제맥주를 선보여 가맹점과 고객들에게 차별화된 가치를 제공할 수 있게 됐다”며 “다양한 스토리와 할인 혜택을 담은 이벤트를 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr