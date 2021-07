신세계푸드, '올반' 출시 5주년 기념 '올반 여름 브랜드 위크' 개최

[아시아경제 이승진 기자] 신세계푸드의 가정간편식(HMR) 브랜드 ‘올반’이 출시 5주년을 기념해 ‘올반 여름 브랜드 위크’를 개최한다고 20일 밝혔다.

2016년 9월 첫 선을 보인 신세계푸드의 가정간편식 브랜드 ’올반’은 육즙가득 왕교자, 육즙가득 새우왕교자 등을 첫 제품으로 내세우며 출시 3개월 만에 100억원의 매출을 달성해 시장 가능성을 확인했다. 이후 업계 최초로 에어프라이어 전용 간편식 ‘올반 에어쿡’, 안주류 간편식 ‘올반 한잔할래’ 등을 선보이며 서브 브랜드를 확장하고 제품 라인업도 200여종으로 확대했다. 그 결과 ‘올반’ 가정간편식은 출시 5주년을 맞는 올해 매출액이 2016년 대비 10배 증가한 1000억원을 올릴 것으로 전망된다.

이를 기념해 다음달 1일까지 2주간 전국 20개 이마트 트레이더스에서 진행되는 ‘올반 여름 브랜드 위크’에서 신세계푸드는 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있는 찰핫도그, 옛날통닭, 꿔바로우, 인생왕교자, 치킨텐더, 함박스테이크 등 냉동식품 6종과 베트남쌀국수, 열무김치 등 냉장식품 2종 등 8종의 올반 대표 가정간편식을 평균 15% 할인가격으로 판매한다. 또한 트레이더스 매장 내에 ‘올반’ 가정간편식 제품을 한꺼번에 만나볼 수 있는 대형 행사 부스를 만들어 구매의 편의성도 높일 계획이다.

신세계푸드 관계자는 “지난 2016년 종합식품기업으로의 도약을 목표로 론칭한 ‘올반’ 가정간편식은 트렌디한 메뉴와 혁신적인 조리방법 등을 접목한 제품을 선보이며 국내 가정간편식 트렌드를 이끌어가는 브랜드로 성장했다”며 “앞으로도 차별화된 제품을 선보이고 온·오프라인을 연계한 다양한 마케팅 활동을 펼쳐 국내 대표 가정간편식 브랜드로 입지를 강화해 나갈 계획이다”라고 말했다.

