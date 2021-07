정관장, '슬기로운 여름생활' 행사 실시…한정판 굿즈·할인 혜택 제공

[아시아경제 이승진 기자] KGC인삼공사가 무더위 속에서 건강관리를 위한 ‘슬기로운 여름생활’ 행사를 오는 8월 1일까지 진행한다.

이번 행사는 사회적 거리두기 단계 격상에 따라 원격수업과 재택근무가 확대돼 집콕생활을 하거나 휴가철 사람이 붐비는 곳을 피하는 여행 트렌드를 반영한 건강관리 콘셉트가 특징이다.

정관장은 언제 어디서나 휴대와 섭취가 간편한 ‘홍삼정 에브리타임 여름기획세트’ 한정판을 선보였다. 테이크아웃 제품인 ‘홍삼정 에브리타임’을 40포로 구성하고 차박, 캠핑족을 위해 ‘캠핑체어’ 굿즈를 증정한다.

불볕더위 속에서 자외선 케어와 피부 보습은 물론 체지방 감소로 탄탄한 바디라인을 가꿔줄 ‘화애락 이너제틱 스킨’과 ‘화애락 이너제틱 바디’ 제품도 만나볼 수 있다.

피로회복과 면역력 증진을 위한 ‘홍삼톤골드’, ‘황진단’, ‘홍이장군’, ‘아이패스’와 원기회복을 위해 최상위 등급 SAT 녹용 100%를 사용한 ‘천녹’까지 다양한 구매 혜택을 담았다.

'정관장×LG전자 오브제 컬렉션' 이벤트는 정관장 오프라인 매장에서 15만원이상 결제 후 이벤트에 응모하면 1등(3명)은 LG프라이빗 오브제컬렉션 냉장고, 2등(10명)은 홍삼달임액 지삼 30지, 3등(1000명)은 정관장포인트 1만점의 적립 혜택을 제공한다.

KGC인삼공사 관계자는 “코로나 확산에 따라 집에서 시간을 보내거나 사람이 붐비지 않는 여행을 선호하는 사람이 늘고 있다”며 “포미족(건강, 1인가구, 여가, 편의)의 라이프스타일에 맞춰 여름시즌 프로모션을 준비했다”고 전했다.

