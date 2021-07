"폐회식 리허설 중"… 日 올림픽 조직위 알바생, 개회식장서 성폭행 혐의로 체포

[아시아경제 김대현 기자] 도쿄올림픽 개막을 5일 앞둔 18일 일본 아사히신문이 "일본 경시청이 성폭행 혐의를 받는 도쿄올림픽 조직위원회 아르바이트생 1명을 체포했다"고 전했다.

이날 아사히는 "우즈베키스탄 국적의 남성 대학생 A씨는 개·폐회식이 열리는 일본 국립경기장에서 여성 아르바이트생을 성폭행한 것으로 알려졌다"고 보도했다.

A씨는 경기장 프레스센터 식당에서 아르바이트를 하면서 16일 오후 9시쯤 경기장 내 관람석에서 여성을 성폭행한 혐의를 받는다. A씨는 "여성이 싫어하지 않았다"고 항변한 것으로 알려졌다.

당시 경기장에선 올림픽 폐회식 리허설이 진행되고 있었다.

한편 도쿄올림픽 스태프가 범죄 혐의로 체포된 일은 이번이 처음이 아니다. 최근 일본 경찰은 코카인을 사용한 혐의로 올림픽 전기 기술 스태프인 영국인과 미국인 등 4명을 체포했다.

