"정유·조선·자동차 하반기 매출, 코로나19 이전 수준 회복 어려워"

전경련, 9개 주력 제조업종 대상 2021년 하반기 전망 조사

[아시아경제 김흥순 기자] 국내 주력 제조업의 올해 하반기 매출액과 수출액이 2020년과 2019년보다 개선될 것이라는 예상에도 불구하고 정유와 조선, 자동차 등 일부 업종은 매출액이 코로나19 사태 이전 수준을 회복하기 어렵다는 전망이 나왔다.

전국경제인연합회(전경련)는 우리나라 수출 주력업종별 협회 정책 담당 부서장들을 대상으로 '2021년 상반기 실적 및 하반기 전망 조사'를 실시하고, 9개 주력 제조업의 최근 2년간 경영실적을 대비한 뒤 이 같은 내용을 담은 하반기 전망을 19일 제시했다.

정유, 항공유 중심 석유제품 수요 회복 지연 영향

조선, 선박 신규 수주실적 2~3년 뒤 반영

자동차, 반도체 수급·내수 판매 부진 여파

전경련에 따르면 정유는 코로나19 장기화로 항공유를 중심으로 주요 석유제품의 수요 회복 지연에 따른 역성장이 예상된다. 조선은 선박의 신규 수주 실적이 매출에 반영되기까지 2~3년 안팎의 시차가 발생하는 업종 특성을 고려한 분석이다. 자동차는 지속되는 자동차용 반도체 수급 문제와 내수 판매의 상대적인 부진이 영향을 줄 것으로 전망됐다.

반면 반도체와 석유화학은 2019년 대비 20% 이상 매출이 성장할 것으로 내다봤다. 반도체는 코로나19에 따른 비대면 수요가 지속되고, 가격 상승과 대형 데이터센터용 서버 반도체 수요가 확대되는 점이 긍정적인 요소다. 석유화학은 국제유가 급등에 따른 제품가격 상승효과와 전방산업의 수요 회복이 반영된 예측이다.

이 밖에 바이오헬스(코로나19 진단키트 등 수요 지속)와 가전('집콕' 소비 증가에 따른 프리미엄 제품군 판매 확대), 섬유(마스크 등 방역용품 수요 지속) 등도 2019년 하반기보다 실적이 소폭 개선될 것으로 예상됐다.

"하반기 주요 제조업 실적 증가율, 상반기보다 낮을 것"

내수 위축 여파로 수출액 대비 매출액 성장 둔화

원자재 가격 급등·환경기준 강화 등 기업규제도 위험요인

전경련에 따르면 9개 주력 제조업의 올해 상반기 전체 평균 매출액은 2020년 대비 14.4%, 2019년 대비 6.0% 각각 증가했다. 수출액은 각각 32.7%, 14.3% 증가한 것으로 나타났다. 하반기 매출액의 경우 2020년 대비 8.9%, 2019년 대비 2.5% 각각 증가할 것으로 전망됐다. 수출액은 각각 20.0%와 12.3% 증가로 예상됐다.

전경련은 주력 제조업의 하반기 실적 증가율이 상반기보다 낮을 것으로 전망했다. 글로벌 수요가 확대되더라도 기저효과 감소와 델타 변이 바이러스 등 코로나19의 국지적 확산에 따른 교역 부진이 예측되기 때문이다. 또 내수 위축으로 매출액 예상 증가율은 수출액 증가율과 비교할 때 상대적으로 낮을 것으로 예상했다.

주력 제조업의 위험요인으로는 '원자재 리스크(국제유가·원재료 수급 등)'가 가장 큰 비중(33.4%)을 차지했다. 이어 '정책 리스크'(18.5%), '노동 리스크'(11.1%), '물류·운송 리스크'(11.1%) 순이었다. 우리 기업 전반의 경쟁력을 강화하기 위한 정책과제로는 ▲기업 투자활동에 대한 세제지원 확대(37.1%) ▲기업 규제 완화(22.2%), ▲노동유연성 확대 및 임금 안정화(11.1%) 등이 꼽혔다.

유환익 전경련 기업정책실장은 "국내 제조 기업들이 포스트 코로나 시대를 대비하고 탄소중립 트렌드에도 대응해야 하는 만큼 부담이 크다"며 "산업구조 개편과 기업 경쟁력 향상을 위한 실효성 있는 지원책을 세우고 관련 규제를 완화해야 한다"고 주장했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr