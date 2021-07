현대차·기아, 중국 상반기 판매량 10.8%↓…위기 돌파 위해 조직개편

[아시아경제 이기민 기자] 미국·유럽·인도 등 세계 주요 시장 등에서 높은 판매고를 올리고 있는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 230,000 전일대비 1,500 등락률 -0.65% 거래량 468,595 전일가 231,500 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감현대차·기아, 상반기 유럽서 49만4158대 판매…점유율 '4위'외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close 와 기아가 중국 시장에서는 여전히 고전하고 있다.

18일 중국승용차연석회의(CPCA) 집계에 따르면 현대차·기아는 올해 상반기 중국에서 지난해 같은 기간 대비 10.8% 감소한 24만9233대를 판매했다. 코로나19 사태 이전인 2019년 상반기 중국판매량(41만6684대)에 비하면 40.2% 감소한 수치다.

현대차가 올해 상반기 중국에서 18만7639대를 판매해 작년 상반기(18만1372대)보다 3.5% 증가했지만 기아는 지난해 상반기(9만8031대) 대비 37.2% 감소했다.

올해 상반기 중국 전체 자동차 판매량이 827만9469대로 지난해 대비 22.9% 증가했고, 2019년 상반기에 비해서도 98% 수준으로 회복된 것과 대조적이다.

현대차와 기아는 올해 중국 판매 목표를 각각 56만2000대, 25만5000대 등 81만7000대로 잡았지만, 이 추세대로면 목표 달성이 쉽지 않다.

현대차와 기아는 지난 2016년 상반기 80만8359대를 판매했지만, 2017년 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 배치 여파로 인해 판매량이 43만947대 수준으로 줄어든 이후 꾸준히 판매량이 감소하고 있다.

특히 중국 자동차 시장의 주력 판매 모델이 친환경차, 스포츠유틸리티차량(SUV) 등으로 변화하고 있는 가운데 현대차·기아의 주력 모델이던 세단 모델 판매가 감소했고, 중국 현지 업체들에게 친환경차 주도권을 빼앗기고 있다.

현대차와 기아는 이 같은 위기를 돌파하기 위해 이달 중국 조직을 대대적으로 개편했다. 조직 개편안에 따르면 중국 내 생산과 판매를 담당하는 현지법인인 베이징현대와 둥펑위에다기아는 각각 현대차와 기아 대표이사 산하로 재편하고 각 사의 대표이사 중심 경영 체제로 전환했다.

또한 중국 전동화 전략의 핵심인 연구개발(R&D)과 상품 부문도 본사 연구개발본부와 상품본부 책임 체제로 전환한다. 중국 전동화 상품 라인업 확장 등 친환경 모빌리티 솔루션 제공 업체로 전환을 가속화한다는 계획이다.

지난 4월 상하이국제모터쇼에서 첫 전용 전기차인 현대차 아이오닉 5와 기아 EV6를 선보이는 동시에 제네시스의 브랜드 첫 전기차 모델인 G80 전동화 모델을 세계 최초로 공개하기도 했다. 브랜드 '지에니사이스'(제네시스의 중국명)도 론칭했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr