생활치료센터 가동률 67.2%, 충청권 90%육박

[아시아경제 이동우 기자] 국내 코로나19 '4차 대유행'이 지속하면서 무증상 및 경증 환자가 격리 생활을 하는 생활치료센터의 가동률이 67.2%로 집계됐다.

17일 보건복지부 중앙사고수습본부(중수본)에 따르면 전날 기준으로 전국 생활치료센터 52곳의 정원 총 1만1906명 중 8006명(67.2%)이 입소했다.

52곳 가운데 충청권 센터(1곳)의 가동률은 89.3%, 경북권 센터(1곳)는 82.5%, 경남권 센터(2곳)는 76.3% 등으로 전국 평균치를 크게 웃돌아 곧 병상이 부족해질 수 있다는 우려가 나온다.

신규 확진자의 75% 정도가 몰려있는 수도권의 생활치료센터 가동률은 68.2%다.

정부와 각 지자체가 운영하는 수도권 생활치료센터는 총 42곳으로, 정원은 총 1만356명으로 현재 7067명(68.2%)이 입소해 치료를 받고 있다.

전날 수도권 센터 2곳이 추가되면서 가동률은 직전일인 지난 15일의 71.0%(정원 1만130명 중 7천192명 입소)보다 2.8%포인트 하락했다.

코로나19 위중증 환자가 입원할 수 있는 병상은 전날 기준으로 전국 806개 중 549개(68.1%)가 비어 있고, 준-중환자 치료병상은 전국 412개 가운데 169개(41.0%)를 쓸 수 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr