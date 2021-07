용산 유엔사부지 복합개발 심의 통과…1197가구 공급

[아시아경제 임온유 기자] 서울시는 건축위원회에서 용산구 이태원동 22-34 일대 유엔사 부지 복합개발사업 건축계획안을 통과시켰다고 15일 밝혔다.

지상 20층, 지하 7층 규모로 공동주택 420가구와 오피스텔 777실, 호텔, 업무시설, 판매·문화집회시설 등을 짓는 주상복합 건축 계획이다.

사업 부지에는 용산공원과 이태원 관광특구를 연결하는 330m 길이의 공공 보행통로와 선형 공개공지를 폭 17∼36m로 조성한다. 저층부의 대형 판매 복합몰 내 녹지와 문화공원을 연계시켜 지역 주민이 자유롭게 드나들며 역사와 일상, 축제와 문화를 즐길 수 있는 커뮤니티 공간으로 꾸민다는 계획이다.

또 한강의 물결을 반영한 오피스텔 디자인과 용산공원·남산의 자연을 잇는 수직정원 계획으로 기존의 획일적이고 단조로운 단지 계획에서 벗어나 지역의 다양한 특색을 살리도록 했다.

건축물 옥상과 유리면 등에는 태양광 패널을 설치하고, 에너지효율 1+등급 및 녹색건축 최우수등급으로 계획해 지속가능한 친환경 녹색단지를 구현한다는 목표다.

이 사업은 올해 사업계획승인을 거쳐 내년 착공, 2024년 준공 예정이다.

