마켓컬리 "후텁지근 날씨 영향 여름 과일 인기…소포장·신품종 관심"

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 올해 4월부터 7월13일까지 과일 판매량을 분석한 결과 복숭아, 수박, 참외 등 여름 과일 판매량이 예년에 비해 큰 증가 폭을 기록했다고 15일 밝혔다.

이는 4~5월 최고기온이 30도를 넘는 등 무더위가 일찍 찾아온 데다 잦은 비 소식으로 인해 후텁지근한 날씨가 꾸준히 이어지면서 무더위를 달랠 수 있는 여름 과일을 찾는 수요가 늘어난 영향으로 분석됐다.

여름 과일인 수박, 복숭아, 참외, 멜론 등은 6~7월부터 제철이다. 그러나 이른 더위로 관련 상품의 출하가 빨라진 데다 고객 수요 역시 늘어나면서 판매량이 일찍부터 증가했다. 올 4월에는 멜론과 수박의 판매량이 전년 동월 대비 각각 264%, 219% 늘었고 5월에는 복숭아가 540% 증가했다. 참외의 경우 6월에는 전년 동월 대비 121% 늘었고, 7월에는 154% 증가하며 더욱 인기를 얻고 있다. 2분기 전체 기준으로 살펴보면 참외가 전년 동기 대비 138% 증가했으며, 110% 늘어난 수박이 뒤를 이었다.

여름 대표 과일인 수박의 경우 지난 해보다 작은 수박을 선호하는 것으로 나타났다. 마켓컬리는 "지난 해에는 7~8kg 이상의 큼지막한 수박이 전체 판매량의 36%로 가장 높은 비중을 차지했는데, 올해는 상대적으로 작은 5~6kg 크기의 수박 판매량이 전년 대비 311% 증가하며 전체 판매량의 64%를 차지했다"고 말했다.

복숭아는 신품종인 '신비 복숭아'가 인기를 주도했다. 신비 복숭아는 천도 복숭아처럼 단단한 외형에 백도 복숭아처럼 하얗고 부드러운 과육을 가진 신품종 과일이다. 최근 SNS를 중심으로 입소문을 모으며 여름 인기 과일로 급부상한 결과 지난 해보다 판매량이 662% 증가했다. 복숭아 전체 판매량에서 차지하는 비중 역시 지난해 11%에서 올해 52%로 훌쩍 뛰었다.

멜론은 지난해엔 강원도 춘천에서만 생산되는 하니원 멜론이 인기를 끌었다면, 올해는 부드러운 과육을 지닌 머스크 멜론, 나주 지역의 특산품으로 꼽히는 세지 멜론 순으로 많이 판매되고 있다. 지난해 처음 출시된 컷팅 멜론은 간편하게 멜론을 즐기고자 하는 고객들의 높은 선호도를 바탕으로 전년 대비 판매량이 106% 늘었다. 참외 역시 1개 단위로 판매되는 봉지참외의 판매량이 전년 대비 115% 늘었다.

마켓컬리는 오는 22일까지 '제철 과일 기획전'을 진행한다. 참외, 수박, 포도, 자두 등 여름 대표 과일부터 애플망고, 망고스틴, 용과 등 열대과일까지 약 50여개 과일과 착즙기, 믹서기, 클리너 등 관련 용품들을 최대 35% 할인을 적용해 선보인다.

