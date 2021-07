경산시, 상반기 지방재정 신속집행 경북도 평가 3년 연속 '우수기관'

특별조정교부금 5000만원, 포상금 250만원 확보





[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경산시는 상반기 지방재정 신속집행 경북도 평가에서 1분기 '우수', 상반기 종합 '장려' 기관으로 선정, 재정 인센티브 5000만원을 지원받게 됐다고 15일 밝혔다.

경산시는 상반기 신속집행 분야에서 목표액 2736억원보다 145억원 초과해 집행했다. 코로나19로 침체된 지역경제에 파급효과가 큰 소비·투자 분야에서는 목표액 1696억원보다 169억원 많은 1865억원을 집행해 집행률 110%를 달성했다.

시는 지역경제 위기극복과 활력 회복을 최우선 과제로 삼고 연초부터 부시장 주재 신속집행 점검 회의를 수시 개최하면서 1억원 이상 투자사업(286건, 2233억원)에 대해 매월 집행현황을 집중 모니터링하는 등 집행률 제고에 힘써왔다.

최영조 시장은 "지역 경제 활성화를 위해 전 직원이 노력한 결과로 2020년 상반기 행정안전부 평가 우수기관 선정을 비롯해 3년 연속 우수한 성과를 낼 수 있었다"며 "하반기에도 지역경제가 빠른 시일 내 회복될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

