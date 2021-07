이마트, 홈캉스 먹거리 할인전…최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 21일까지 피코크 간편 먹거리, 보양식, 제철 과일, 홈술 안주 등을 최대 30% 할인 판매하는 ‘홈캉스 먹거리 할인전’을 진행한다고 15일 밝혔다.

간편 조리가 가능한 '피코크 간편식'을 최대 30% 저렴한 가격에 판매한다. 대표 상품으로 생 메밀면으로 만들어 쫄깃하고 부드러운 여름 별미 피코크 BT21 메밀소바와 홈캉스 아이 간식으로 좋은 피코크 BT21 비프 함박스테이크를 행사카드 구매 시 각 20% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

보양 먹거리 할인 행사도 진행한다. 한가득 완도 활전복와 국내산 토종닭 전 품목을 계포인트 적립 시 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

홈술족을 위한 주류와 안주 행사도 준비했다. 맥주를 4캔 구매 시 9000원에 판매하는 맥주 골라담기 행사를 진행하며, 맥주 행사 상품 구매 시 키친델리 행사 상품을 20% 할인 판매한다.

이마트 관계자는 “사회적 거리두기 강화로 인해 올해 여름휴가 기간 여행 대신 집에서 휴식을 취하는 홈캉스족이 늘어날 것으로 예상된다”며 “합리적인 가격에 풍요로운 홈캉스를 즐길 수 있도록 다양한 먹거리 할인 행사를 기획했다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr