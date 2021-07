해남군, 상반기 신속 집행 전남도 평가 우수기관 선정

행정안전부 평가 최우수 기관 선정에 이어 2관왕 달성 ‘쾌거’



[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군은 전라남도에서 22개 시·군을 대상으로 하는 ‘2021년도 상반기 지방재정 신속 집행’ 평가에서 우수기관으로 선정됐다고 14일 밝혔다.

해남군은 행정안전부 최우수 기관으로 선정된 데 이어 올해 상반기에만 2관왕을 달성하는 겹경사를 맞게 됐다.

신속 집행 대상액 4200억원 중 2855억원을 집행해, 전라남도 목표율 55.1%보다 12.9% 초과한 68%를 달성했으며, 특히 실질적으로 지역경제에 영향을 미치는 소비·투자 분야는 1528억원을 집행, 목표액 대비 118.8%의 집행률을 달성했다.

올해 초부터 월별 집행계획에 따라, 코로나19 대응 지역경기 부양을 불어넣기 위한 계획적이고 적극적인 지방재정 운용에 총력을 다해 왔다.

군은 2020년도 하반기와 2021년도 상반기 신속 집행 행정안전부 평가에서 연달아 최우수를 받음으로써 지원받게 되는 인센티브 1억3500만원의 특별교부세를 올해 지역 현안 해결을 위한 사업비로 재편성할 예정이다.

해남군의 예산총액은 지난 2019년부터 1조원대를 돌파해 전국 동종의 군 단위 중 가장 큰 규모이다. 집행률 또한 지속해서 높아져 민선 7기 출범 시 63.0%의 집행률이 2020년 역대 최고수치인 82.1%까지 상승하면서 주요 역점사업들이 속도감 있게 추진되고 있는 것으로 나타났다.

명현관 군수는 “하반기에도 적극적인 지방재정 집행을 통해 코로나19 대응 내수진작에 기여하고 지역경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 군정 주요 사업에 대한 관리를 철저히 하겠다”고 밝혔다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr