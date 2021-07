[아시아경제 유현석 기자] 반도체?디스플레이 초정밀 세정 및 코팅 전문기업 아이원스 아이원스 114810 | 코스닥 증권정보 현재가 9,540 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,540 2021.07.14 15:30 장마감 관련기사 '조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"아이원스, 반도체장비 부품 신소재 ‘아이코닉’ 생산 설비 구축…"고객사 테스트 돌입"아이원스, 6세대 OLED 부품 적용 초고밀도 세라믹 코팅 기술 개발 close 가 분기 사상 최대 실적을 달성했다.

아이원스는 14일 공시를 통해 연결 재무제표 기준 올해 2분기 영업이익 91억원을 기록해 전년 동기 대비 189.6% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 매출액과 당기순이익은 각각 403억원, 75억원을 기록했다. 상반기 누적 기준으로는 영업이익 157억원, 당기순이익 131억원을 달성했다.

회사 관계자는 “국내외 고객사의 수주물량 증가로 매출액이 증가했고 주력 제품의 제조 공정 개선으로 인한 원가 절감 효과로 수익성이 크게 높아졌다”며 “반도체 산업의 전통적인 성수기인 3분에도 거래처 다변화와 수주 확대로 호실적이 이어질 것으로 기대된다”고 말했다.

