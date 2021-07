투썸플레이스, 바캉스 맞아 미니그늘막 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 바캉스 시즌을 맞아 야외활동 시 유용한 미니그늘막을 출시한다고 14일 밝혔다.

미니그늘막은 투썸 특유의 감성적인 디자인이 특징이며 2인용의 콤팩트한 사이즈로 타프 가방이 함께 구성돼 휴대와 이동이 편리하다. 해변, 계곡, 공원 등 그늘막 설치가 가능한 곳에서 언제든지 시원하고 편리하게 휴식을 취할 수 있는 공간을 만들어 준다.

또한 높은 내구성의 내수압 2000 mm 원단으로 비를 막아줄 뿐만 아니라 UV코팅을 적용해 햇빛을 차단하고 그늘을 만들어주어 다양한 아웃도어 활동에 적합하다. 상품 구성은 그늘막과 함께, 폴대, 망치, 로프 등 설치에 필요한 도구가 포함돼 있어 혼자서도 간편하고 손쉽게 설치가 가능하다.

투썸 미니그늘막은 15일부터 투썸플레이스 전 매장에서 만나볼 수 있다. 음료 포함 8000원 이상 구매 시 정가에서 약 41% 할인된 1만9900원에 구매할 수 있다. 매장별로 제품 보유 수량과 이벤트 진행 여부가 다를 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr