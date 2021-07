‘알파·베타·감마’ 변이바이러스 ‘확정 검사’로 전환 … 울산보건환경연구원, 선별검사 정확도 높아 신속대응 가능해져

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시 보건환경연구원은 그동안 선별검사로 진행하던 코로나19 변이 3종(알파·베타·감마)에 대해 지난 8일부터 확정검사로 전환했다고 14일 밝혔다.

그동안 변이바이러스 확인은 연구원에서 선별검사를 실시하고 질병관리청에서 확인해 변이 여부를 최종 ‘확정’했다.

그러나 모니터링 차원에서 시행했던 선별검사의 정확도가 높아 연구원의 검사 결과로 주요변이 3종에 대해 최종 확정할 수 있게 됐다.

확정 검사 전환으로 지역 내 변이 바이러스 유행 상황을 빠르게 파악하고 환자와 접촉자 관리에 신속히 대응할 수 있게 된다.

앞서 연구원은 지난 5월 20일부터 변이 3종에 대해 선별검사를 총 183건 실시했다.

검사결과 알파(영국) 15건, 베타(남아공) 1건, 감마(브라질) 1건이 검출됐다.

검사 결과는 지역 내 변이바이러스 확산에 선제적으로 대응하기 위한 자료로 제공됐다.

울산보건환경연구원 관계자는 “전파력이 강한 코로나19 변이바이러스에 대한 신속·정확한 검사를 통해 지역사회 확산 차단에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

연구원은 수도권을 중심으로, 빠르게 확산하고 있는 ‘델타 변이바이러스’의 경우 ‘선별검사’를 실시할 계획이며, 선별검사 결과 정확도가 높으면 확정 검사로 전환할 예정이다.

