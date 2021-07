삼성 중저가폰 '갤럭시M22' 렌더링 이미지 유출

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 중저가 라인업을 강화하기 위해 출시를 준비 중인 ‘갤럭시M22’의 렌더링 이미지가 유출됐다.

13일(현지시간) IT전문매체 GSM아레나는 삼성전자의 갤럭시M22(모델번호 SM-M22FV)으로 추정되는 이미지를 공개했다. 공개된 이미지에 따르면 갤럭시M22는 ‘갤럭시A22’와 ‘갤럭시F22’와 유사한 것으로 보이며, 색상은 블랙, 블루, 화이트 등 3가지 옵션이 제공될 것으로 예상된다.

갤럭시M22는 갤럭시A22의 리브랜딩 모델인 만큼 갤럭시A22와 동일한 90헤르츠(Hz) 화면주사율을 지원하는 물방울 노치가 있는 6.4인치 HD+ 슈퍼 아몰레드(AMOLED) 디스플레이를 탑재할 것으로 예상된다. 아울러 애플리케이션 프로세서(AP)는 미디어텍 헬리오 G80 프로세서, 4GB 램을 탑재했으며 안드로이드11 운영체제로 실행된다.

후면에는 4개의 카메라가 장착된 모습이다. 4800만화소의 메인카메라와 800만화소의 광각 카메라, 200만화소 매크로 카메라 등이 탑재될 것으로 보인다. 배터리는 5000밀리암페어(mAh)의 대용량이 제공될 것으로 예상되고, 최대 25와트(W) 충전속도를 지원할 것으로 추정된다. 한편 GSM아레나는 갤럭시M22가 유럽에서 240유로(약 33만원)로 출시될 것이라고 덧붙였다.

