SPC 던킨, 반려동물용 ‘원터치 펫하우스’ 굿즈 출시

[아시아경제 문혜원 기자]비알코리아가 운영하는 던킨은 반려용품 커머스 플랫폼 ‘베이컨박스’와 협업한 ‘원터치 펫하우스’ 굿즈를 선보인다고 13일 밝혔다.

원터치 펫하우스는 반려동물을 키우는 가구가 점차 늘어나고, 반려동물을 위해 소비하는 ‘펫코노미(Pet+Economy)’ 시장이 커짐에 따라 기획됐다.

굿즈는 텐트 형태로 제작됐으며 햇빛 등을 피해 편안하고 아늑하게 쉴 수 있는 공간을 제공한다. 가로50cm, 세로50cm, 높이51cm의 넉넉한 사이즈에 원터치로 한 번에 설치가 가능한 것이 특징이다.

또 손잡이가 달린 패키지가 동봉돼 있어 여름 휴가 등 야외 활동에 적합하다. 색상은 오렌지와 아이보리 총 두 가지 가운데 선택할 수 있다.

던킨은 14일부터 오는 20일까지 해피포인트 애플리케이션을 통한 원터치 펫하우스 사전예약 프로모션을 진행한다. 행사 기간에는 던킨 제품 1만2000원 이상 구매시 원터치 펫하우스를 2000원 할인된 4900원에 만나볼 수 있다. 사전예약 물량은 조기 소진될 수 있으며, 제품의 수령 기간은 이달 21일부터 24일까지다.

행사는 이달 21일부터 던킨 매장에서 진행된다. 사전예약 행사와 같은 구매 조건이며 원터치 펫하우스를 6900원에 만나볼 수 있다.

