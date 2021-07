코스피 상승 출발.. 美 증시 호조에 기대감

[아시아경제 황준호 기자] 13일 증시는 미국 증시가 사상 최고치를 기록한 가운데 상승 출발했다.

이날 코스피는 6.77(0.21%) 오른 3253.24에 출발했다. 9시 6분 현재에는 상승 폭이 0.51%까지 커졌다. 개인과 기관이 순매수로 장을 시작하면서 증시는 상승세를 나타냈다. 개인과 기관은 각각 70억원, 139억원을 사들이고 있다. 반면 외인은 181억원을 순매도하고 있다. 전체 종목 중에서는 625개 종목이 올랐다. 반면 180개 종목은 내렸으며 97개 종목은 보합세를 나타내고 있다.

업종 별로는 유통업(128%), 금융업(1.13%), 건설업(0.9%) 등이 오름세를 타고 있다. 유통업 중에서는 한세엠케이 한세엠케이 069640 | 코스피 증권정보 현재가 12,100 전일대비 2,050 등락률 +20.40% 거래량 2,752,581 전일가 10,050 2021.07.13 09:56 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! “윤석열” 잡는 “최재형” 황금 株! 주가 고공행진[특징주]'최재형 관련주' 한세엠케이 상한가 close 가 20.40% 오른 1만2100원을 기록하고 있다. 한세엠케이는 김동영 대표이사가 최대형 감사원장과 경기고, 서울대 동문이라는 점에서 테마주로 묶이는 형국이다. 인터파크 매각 소식에 따라 자회사인 아이마켓코리아 아이마켓코리아 122900 | 코스피 증권정보 현재가 12,400 전일대비 2,000 등락률 +19.23% 거래량 8,658,119 전일가 10,400 2021.07.13 09:56 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 아이마켓코리아, 작년 4분기 영업익 83억7700만원…전년비 34.0% 감소 close 도 15.87% 오른 1만2050원에 거래되고 있다.

이 시각 현재 시가총액 상위 종목들도 선전하고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 400 등락률 +0.50% 거래량 3,116,735 전일가 79,700 2021.07.13 09:56 장중(20분지연) 관련기사 제2의 쿠팡! “야놀자” IPO시동 걸었다! 황금株 공개!4분기 연속 매출 신기록 TSMC…숨가쁜 추격자 삼성전자삼성전자 '제5회 삼성보안기술포럼' 8월17일 개최 close 는 0.38% 오른 8만원에 거래되고 있으며 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 2,500 등락률 +2.08% 거래량 1,139,923 전일가 120,000 2021.07.13 09:56 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 'EUV' 적용 10나노급 4세대 D램 본격 양산외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고"헬스장·수영장 갔다와도 7일 격리"…4단계 전 방역 고삐죄는 기업들 close 는 1.67% 상승세를 나타내고 있다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 429,500 전일대비 11,000 등락률 +2.63% 거래량 312,048 전일가 418,500 2021.07.13 09:56 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고코스피, 코로나 4차 유행 현실화에 '3210선' 마감..."단기간 조정 불가피"코스피, 1.7% 하락 '3200선' 내줘...외인·기관 1조원대 팔자 close (0.12%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 845,000 전일대비 4,000 등락률 -0.47% 거래량 57,872 전일가 849,000 2021.07.13 09:56 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, NB라텍스 생산 3각편대 완성하고 달린다외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고코스피, 코로나 4차 유행 현실화에 '3210선' 마감..."단기간 조정 불가피" close (0.35%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 735,000 전일대비 5,000 등락률 +0.68% 거래량 90,614 전일가 730,000 2021.07.13 09:56 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고코스피, 코로나 4차 유행 현실화에 '3210선' 마감..."단기간 조정 불가피"외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓ close (1.92%)도 오름세다.

코스닥도 이날 상승 출발했다. 1.04(0.10%↑) 오른 1035.68에 장을 시작했다. 외인과 기관이 각각 187억원, 212억원을 순매도 중인 가운데, 개인이 469억원을 순매수하고 있다.

업종 중에서는 종이목재(1.99%), IT부품(1.89%), 통신서비스(1.77%), 오락(1.57%), 건설(1.49%)의 상승세가 눈에 띈다. 종이목재 업종 중에서는 동화기업 동화기업 025900 | 코스닥 증권정보 현재가 80,200 전일대비 3,600 등락률 +4.70% 거래량 229,920 전일가 76,600 2021.07.13 09:56 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"동화기업, 전 사업부의 견조한 성장"[특징주]티에스아이, 전고체 배터리 '숨은주역'…삼성·LG·SK 고객사 확보 [클릭e종목]"동화기업, 2차전지 사업은 이제 시작" close 이 4.44% 오른 8만원에 거래되고 있으며, 무림SP 무림SP 001810 | 코스닥 증권정보 현재가 3,880 전일대비 35 등락률 +0.91% 거래량 72,640 전일가 3,845 2021.07.13 09:54 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 "못잡아서 어쩌지" 전전긍긍...지금이라도 잡아보자 TOP4무림SP, 커뮤니티 활발... 주가 4.4%.바이든 시대!! 기아차도 포함되는 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 급등 株!! close 가 1.69%오른 3910원을 기록 중이다.

시총 상위 종목 중에서는 게임주(株)의 상승세가 돋보인다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 80,200 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 945,031 전일가 80,000 2021.07.13 09:56 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코스피, 코로나 4차 유행 현실화에 '3210선' 마감..."단기간 조정 불가피" close 가 0.12% 오른 8만100원을 기록하고 있으며 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 78,700 전일대비 1,000 등락률 -1.25% 거래량 99,966 전일가 79,700 2021.07.13 09:56 장중(20분지연) 관련기사 펄어비스, ‘검은사막’ 3년만에 대륙진출 한풀이… 내년 실적 대폭 상향 조정코스피, 장중 한 달 만에 '3200선' 붕괴...전문가들 "충격 단기에 그칠 것"외국인·기관 동반 매도…코스피·코스닥 1%대 하락 close 가 0.25% 오른 7만9900원을 나타내고 있다.

한지영 키움증권 전략 담당 연구원은 "이날 증시는 제한된 주가 흐름을 보일 전망"이라며 "국내 수도권 사회적 거리두기 4단계 본격 시행 이후의 내수소비 충격이 어느 정도 될지에 대한 불확실성, 장 마감 후에 발표 예정인 미국의 6월 소비자물가 경계심리가 금일 증시 상단을 제한할 수 있기 때문"이라고 분석했다.

서상영 미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 연구원은 "미국 증시가 실적 시즌을 앞두고 이익 개선에 대한 기대감이 높아진 점, 연방준비제도(Fed) 위원들의 온건한 통화정책 시사도 긍정적으로 작용할 전망"이라고 했다. 다만 "영국에서는 아직 팬데믹이 끝나지 않았다고 주장하고 프랑스도 일부 지역에서 통행 금지가 복원될 것이라고 한 점 등으로 볼 때 상승폭 확대보다는 매물 소화의 과정이 펼쳐질 것"이라고 판단했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr