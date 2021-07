SK㈜ C&C 'SIAT' 프로그램 5기 30명 교육 수료

[아시아경제 강나훔 기자] SK㈜C&C는 청년 장애인 ICT 전문가 육성 프로그램 ‘SIAT(Smart IT Advanced Training·씨앗)’ 프로그램 5기 교육생 30명이 교육을 수료했다고 13일 밝혔다.

씨앗은 SK C&C가 한국장애인고용공단 경기맞춤훈련센터와 함께 운영하는 ‘청년장애인 ICT 전문가 육성·취업 지원 프로그램’이다. 고졸 및 대졸 장애인들을 대상으로 한다.

2017년부터 청년장애인 IT일자리 경쟁력 강화 프로젝트 일환으로 시작했으며, 현재 5기까지 누적 수료생 133명 중 112명이 취업에 성공했다.

올해도 ‘씨앗’ 5기 교육생 30명 중 22명이 취업·창업을 확정했고, 8명은 현재 채용 면접 대기 중이다. 취업한 곳은 SK C&C, 윈스, 하나금융TI, 씨에스피아이, 행복ICT, 알앤비소프트, ADT캡스, SK에코플랜트 등 국내 우량 기업들이다.

씨앗은 ‘빅데이터’, ‘소프트웨어’, ‘경영사무지원’ 등 총 3개반으로 구성해 5개월 동안 직무별로 미니 프로젝트를 수행하는 등 실전 중심 프로그램으로 잘 알려져 있다. 실제 기업 채용 담당자들은 교육생들이 수행한 미니 프로젝트에 대해 현장에서 바로 적용 가능한 수준으로 평가하고 있다.

특히 빅데이터반 교육생들이 선보인 ▲자격증 시험 수험자를 위한 개인 맞춤형 문제 추천 시스템 ▲딥러닝 기술을 적용한 ‘실내 인테리어 추천 및 가상 내방 꾸미기’는 신규 사업 아이템으로 주목 받기도 했다.

김성한 SK C&C SV담당은 "청년 장애인들과 기업들 서로에게 도움이 되고 좋은 결실을 맺을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr