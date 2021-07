오아시스마켓, '으랏차차 우리 농산물 여름 특별전' 진행

12일부터 으랏차차 우리 농산물 여름맞이 특별전 진행

[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓은 '온 국민 농며들기 프로젝트 으랏차차 우리 농산물 여름 맞이 특별전'을 12일부터 21일까지 2주간 진행한다고 밝혔다.

이번 으랏차차 우리 농산물 여름 특별전에서 선보이는 상품은 400여개로 국내 농가 103곳의 제품이다. 1만원 이상만 구매해도 10% 즉시 할인 쿠폰을 발행하며 횟수 제한 없이 사용할 수 있다. 다만 해당 이벤트는 상황에 따라 조기 종료될 수 있다.

지난 4월부터 한국농수산식품유통공사(aT)와 진행한 으랏차차 우리 농산물 기획전은 우리땅 농가를 온라인 시장으로 끌어들여 자생력과 소득을 높이는 것이 주요 목표다. 오아시스마켓은 이같은 목표를 위해 '국산애(愛)힘'이라는 카테고리를 따로 만들어 우수한 국산 농가들의 상품을 상시 판매하고 있다.

그 결과 들깨수제비, 청무화과잼 등 다양한 제품의 매출 증가가 돋보였다는 설명이다. 특히 aT 찬들마루 농공상기업이기도 한 우리밀식품의 '꽃보다쌀 들깨수제비'의 경우 '국산애(愛)힘' 카테고리에 입점 후 판매량은 262%, 매출액은 255% 성장했다.

한편 오아시스마켓은 우리땅 농가들의 온라인 진출을 꾸준히 돕기 위해 오는 11월까지 관련 기획전을 지속 운영할 계획이다.

