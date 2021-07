‘군수님’ 발끈한 ‘공문 한장’, 1인 시위 10번째 … 오규석 기장군수, 산업폐기물 매립장 1평도 못내준다

장안읍 6만평 매립장 사업계획 부산시 협의 공문에 “결사반대”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 광역 지자체로부터 받은 공문 한 장에 발끈한 오규석 부산 기장군수의 10번째 1인 시위가 부산시청 앞에서 진행됐다.

오 군수는 10일 오전 11시 부산시청 앞에서 장안읍 명례리 산업폐기물 매립장 사업계획에 ‘결사반대’를 외치며 피킷을 잡았다.

앞서 기장군은 지난 6월 3일 부산시로부터 장안읍 명례리 산71-1번지 일대 6만평 규모의 민간 산업폐기물 매립장 사업계획서 접수에 따른 의견 협의 공문을 받았다.

이에 대해 기장군은 ‘결사반대’ 입장을 명확히 했다. 매립장 개발을 반대하는 내용의 기장군수 입장문과 주민 결의문, 부서별 검토의견을 모아 부산시에 전달했다.

기장군 입장에선 이것도 ‘양’에 차지않았다. 천혜의 자연과 녹지가 보존된 지역에 산업폐기물을 매립하겠다는 계획도 용납이 안되는데다 부산시가 협의 공문을 보낸 것에도 격분한 것이다.

오 군수는 곧바로 ‘행동’했다. 기장군과 기장군민의 반대의사를 다시 강력히 전달하고자 지난 6월 8일부터 1인 시위에 돌입했다. 이번에 10번째 1인 시위가 됐다.

오 군수는 “기장군은 각종 난개발과 환경파괴로 주민이 당연히 누려야 할 환경권은 물론 재산권에 엄청난 피해를 입고 있는 상황”이라고 말했다.

또 “그럼에도 불구하고 지역주민에게 안전과 복지는 커녕 폐기물 매립장 개발이라는 상상도 할 수 없는 피해와 고통을 주려하고 있다”고 반발했다.

그는 “보존해야 할 보전녹지지역에 공공개발도 아닌 민간개발로 6만평 규모의 엄청난 폐기물 매립장 사업을 추진토록 허락하는 것은 천혜의 자연환경을 파괴하도록 지자체가 길을 놓아주는 것이며, 민간사업자에게 엄청난 특혜를 주는 것”이라고 반대 이유를 명확히 밝혔다.

또 장안읍 폐기물 처리시설 도시·군관리계획 입안권은 부산시 도시계획 조례 제66조에 따라 권한이 위임된 사항으로 기장군수에게 있다고 지적하며 오 군수는 법적으로도 맞서겠다는 강경한 입장이다.

오 군수는 부산시에 “민간개발업자에게 특혜를 주는 밀실행정을 즉각 중단하라”고 밝히며, “폐기물처리시설의 입안권한은 기장군에 위임돼 있다”는 입장문을 전달하고 예외조항에 대한 부산시의 명확한 답변을 요청했다.

기장군은 부산시가 허가절차를 진행하면 박형준 부산시장과 부산시를 상대로 감사원 감사청구, 국민권익위원회 제소, 민·형사상 소송 등 법적대응을 하겠다는 뜻을 1인 시위를 통해서도 수차례 경고해왔다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr