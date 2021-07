홍남기, 이탈리아 재무장관 면담…"코로나19 대응 공유"

홍 부총리, 디지털세·IMF·기후변화 대응 설명

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 9일(현지시간) 주요 20개국(G20) 재무장관회의에 앞서 다니엘 프랑코 이탈리아 재무장관을 만나 G20 주요 현안에 대한 양국의 입장을 교환했다.

양국은 경제상황과 정책대응 방향이 유사하다는 데 공감했고, 향후 코로나19 대응에 양자·다자 차원에서 적극 협력하기로 했다.

홍 부총리는 디지털세, 국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR)을 통한 저소득국 지원, 기후변화 대응 등 G20 주요 현안에 대한 한국의 입장을 설명했다.

프랑코 장관은 "올해 G20 의장국으로 주요 현안이 각국 입장을 반영해 합리적 방향으로 처리될 수 있도록 노력하겠다"며 "그 과정에서 한국과 적극 협력하겠다"고 답했다.

양국은 "방역 상황, 경제 여건, 코로나19 정책대응에 있어 양국이 유사함을 확인했다"며 "양국 정책 대응 세부 내용과 정책 경험의 공유를 추진해 가기로 했다"고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr