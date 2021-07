美옐런 재무장관 만난 홍남기 "디지털세 최종 합의 협조"

홍 부총리 "통화스와프 연장에 감사…美'B3W' 적극 협력"

옐런 "한·미 정상회의, 주요 협력과제 추진 속도"

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 재닛 옐런 미국 재무장관, 류트피 엘반 터키 재무장관과 각각 양자면담을 가졌다. 이들은 주요20개국(G20) 주요 현안 및 양국 간 경제협력 강화 방안에 대해 논의했다.

홍 부총리는 9일 오후 12시(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 옐런 장관을 만나 양국 경제 현안을 논의했다. 이번 면담은 옐런 장관 취임 당시 전화통화 이후 4개월 만이다. 옐런 장관은 여성으로는 처음으로 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장과 Fed 의장에 이어 재무장관에 오른 이른바 '트리플 크라운'을 달성한 인물이다.

홍 부총리와 옐런 장관은 이날 면담에서 디지털세를 논의하는 조직 포괄적 이행체계(IF·Inclusive Framework) 총회에서의 디지털세 합의안이 역사적 국제 조세 개혁안이라고 평가했다. 아울러 오는 10월까지 논의할 예정인 초과이익 배분율, 매출 귀속 기준 등 세부 사항들에 대한 의견을 교환했다.

양측은 세부안 마련을 위한 국제논의가 디지털세 필라1, 필라2의 실제 집행에 매우 중요하다는데 공감했으며, 합리적인 최종안 도출을 위해 지속 협조하기로 했다.

홍 부총리는 "통화스와프 연장, 이란 원화자금 이슈 관련해 미국 지원에 감사하다"며 "신남방 정책, 인태전략 간 연계 등을 통해 미국이 추진 중인 '더 나은 세계 재건'(B3W·Build Back Better World)에 협력하겠다"고 밝혔다. 아울러 한·미 정상회담 경제 분야 5대 협력 방안 후속 조치의 조속한 추진도 약속했다.

이에 옐런 장관은 "한국의 B3W 협력 의사에 감사하다"며 "한·미 정상회의 시 발표한 주요 협력 과제의 구체적 후속 조치를 통한 성과 도출 필요성에 대해 공감한다"고 말했다.

기후변화 대응 협력도 논의됐다. 양국은 녹색기후기금(GCF)에 대한 민간참여 확대 및 GCF 역량 강화에 대한 향후 협력을 강화하기로 했다. 또 양국은 자발적 특별인출권(SDR) 공여에 보다 많은 국가가 참여할 수 있도록 설계돼야 한다는 데 인식을 같이했다.

홍 부총리와 류트피 엘반 터키 재무장관은 양국 간 무역·투자 등 경제협력 강화 방안에 대해 논의했다.

양국은 세계경제가 불균등한 회복세를 보이며, 변이 바이러스의 확산과 물가 상승 압력 증대에 따른 금리 인상 압력이 있다고 평가했다. 이들은 디지털세 관련, 10월 재무장관회의까지의 논의 과정에서 공통의 관심사에 대해 협력하기로 했다.

엘반 장관은 인공지능(AI), 정보기술(IT), 석유화학, 신재생에너지 등 첨단 분야를 중심으로 무역·투자 등의 류를 확대해 나가자고 강조했다. 아울러 ▲비자면제 ▲직항노선 활성화 ▲신규 통화스와프 체결 ▲터키 관련 자금세탁방지 기구(FATF) 상호평가 등에 대한 지원을 요청했다.

이에 홍 부총리는 양국 교류 확대 필요성에 공감하며, 터키 측 제기사항에 대해 관련 부처와 논의해보겠다고 언급했다. 아울러 양국은 조속한 시일 내 한-터키 경제 공동위원회를 통해 교류·협력 강화 방안을 논의해 나가기로 합의했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr