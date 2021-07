김재규 전남경찰청장은 유임

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김준철 경찰청 경비국장(치안감)이 신임 광주광역시경찰청장에 내정됐다.

9일 광주경찰청에 따르면 김 신임 광주청장은 전남 해남 출신으로 서울 남강고, 경찰대(5기)를 거쳐 임관했다.

이후 전남경찰청 보성경찰서장, 경기남부경찰청 안성경찰서장, 서울경찰청 노원경찰서장, 경찰청 경비과장 등을 지냈다.

또 전남청과 광주청 1부장, 경찰청 경비국장 등을 역임했고 치안감 승진 후에는 경찰청 경비국장을 맡았다.

한편 김교태 현 광주경찰청장은 경찰청 생활안전국장으로 자리를 옮기고 김재규 전남경찰청장은 유임됐다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr