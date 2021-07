[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군치매안심센터는 치매 안전망 구축에 동참할 '치매등대지기'와 '치매 안심 가맹점'를 모집한다고 9일 밝혔다.

'치매등대지기'는 치매 환자 발견 시 임시 보호 및 즉시 신고를 통해 치매 환자가 가족에게 복귀하도록 돕는다.

'치매 안심 가맹점'은 사업장등록번호의 가운데 두 자리 숫자가 01~79, 90~99인 개인사업자라면 누구나 신청할 수 있다.

치매등대지기 및 치매 안심 가맹점으로 선정되면 현판을 부착하고, 치매 극복 활동 및 치매 예방 캠페인에 참여하게 된다.

신청 및 문의는 함안군치매안심센터로 하면 된다.

