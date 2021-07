2021년 합천 노인대학 입학식 개최

시사교양·인문학 강의, 댄스 교실, 노래 교실, 문화탐방 등 프로그램 구성



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 종합사회복지관에서 문준희 합천군수, 배종희 합천군의회의장, 김윤철 경남도의원, 이천종 노인회합천군지회장, 차판암 합천노인대학장과 노인대학 학생 60명이 참석해 ‘2021년 노인대학’ 입학식을 했다고 9일 밝혔다.

군은 노인대학을 코로나19 감염이 진정되는 상황에서 보건복지부 예방접종 관련 ‘고령층 문화·복지 프로그램 활성화 방안’에 의거 백신 1차 접종 완료 자를 대상으로 수업을 시작하게 됐다.

특히 올해 합천군은 건강한 노후 여가 문화생활 확대를 위해 기존 1개소만 운영하던 노인대학을 초계면 동부지역과 야로면 북부지역에 각각 1개소씩 추가 개설했다.

9일 합천읍 합천 노인대학을 시작으로 13일 초계면 동부 노인대학, 14일 야로면 북부 노인대학 순으로 개강 운영할 계획이다.

노인대학은 지역 어르신들에게 건전한 취미생활을 장려하기 위해서 시사교양·인문학 강의, 댄스 교실, 노래 교실, 문화탐방 등 다양한 프로그램을 구성해 운영한다.

문 군수는 “어려운 상황 속에서도 방역지침에 적극적으로 협조해주신 덕분에 노인대학 개강이 가능했다”며 “방역지침을 잘 준수해 졸업식까지 건강하고 행복한 대학 생활이 되길 바란다”며 축하의 말을 전했다.

이에 차 판 암 노인 대학장은 “100세 시대를 맞아 관내 어르신들을 위해 더욱 다양한 노인 여가문화 생활 확대를 위해 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr