농협은행, 창립60주년 기념 ‘친환경·우수농산물’ 구매 행사

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 창립60주년을 맞아 7월 8일부터 8월 15일까지 NH멤버스 앱을 통해 ‘친환경·우수 농산물’ 구매 고객을 대상으로 '함께한 60년 함께하는 100년 ESG왕' 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 이벤트는 NH멤버스 앱에 가입하고 이벤트 페이지에서 응모 후 링크를 통해 ‘인증 농산물 판매 기획전(농협몰)’에 접속하여 저탄소·유기농·무농약·무항생제·우수농산물 인증을 받은 농산물을 1만원 이상 구매하면 참여할 수 있다.

추첨을 통해 총 606명에게 NH여행상품권 300만원(1명), NH여행상품권 100만원(2명), NH포인트 3만(100명), NH포인트 1만(200명), NH포인트 6천(303명)을 제공한다.

남재원 마케팅부문 부행장은 “최근 기업의 ESG 경영이 화두인 바, 농협의 근간인 농업·농촌과 연계하여 ESG 경영에 적극 동참하고자 이벤트를 준비했다”라며, “이번 이벤트를 통해 NH멤버스 회원들이 인증 농산물 구매와 함께 가족의 건강과 환경을 고려한 착한소비를 실천하시길 바란다”고 말했다.

