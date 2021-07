신한은행, 개인형 IRP 이벤트…커피쿠폰 등 증정

"업계 최고 수준의 고객관리 및 수익률 관리 서비스 제공"

[아시아경제 박선미 기자] 신한은행은 개인형 IRP 고객을 대상으로 ‘연금을 평생 내 편으로, 개인형 IRP 이벤트’를 시행한다고 9일 밝혔다.

개인형 IRP는 연간 최대 1800만원까지 납입할 수 있고 납입금액의 700만원에 대해 최대 115만5000원의 세액공제 혜택을 받을 수 있는 노후준비를 위한 대표적인 세테크 연금 상품이다.

이번 이벤트는 8월말까지 ▲개인형 IRP 10만원 이상 신규 ▲개인형 IRP 계좌에 10만원 이상 자동이체 등록(12개월 이상) ▲개인형 IRP 계좌에서 10만원 또는 10만좌 이상 보유 상품을 변경한 고객이 대상이며 추첨을 통해 총 5000명에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 제공한다.

특히 개인형 IRP 계좌에서 10만원 또는 10만좌 이상 보유 상품을 변경한 고객에게는 추첨을 통해 베스킨라빈스 파인트 아이스크림 쿠폰(총 3000명, 커피 쿠폰과 중복 불가)을 제공한다.

신한은행 관계자는 “노후 대비를 위한 꾸준한 연금 준비가 중요해지는 요즘 개인형 IRP를 통해 든든한 노후 준비를 시작하실 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 고객의 연금 자산이 은퇴 후 고객에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 지속적으로 시스템 고도화 및 적극적 수익률 관리를 추진해 나가겠다”고 말했다.

한편 신한은행은 고객의 노후자산을 책임지는 ‘안전한 은행’이 되기 위해 업계 최고수준의 촘촘한 고객관리와 고객 수익률 제고에 힘쓰고 있다. 퇴직연금 사업자 최초로 퇴직연금 고객만을 위한 ‘퇴직연금전문센터’를 신설해 가입자들의 상품 모니터링 수행 및 전문 상담 서비스를 통해 수익률을 관리하고 있으며 지난 2018년부터 AI기반 로보어드바이저 ‘쏠 리치(SOL Rich) 퇴직연금’을 통해 펀드 포트폴리오와 자산 리밸런싱 서비스를 제공하고 있다.

