정읍시, 전북대와 함께 ‘인문 도시지원사업’ 선정

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시(시장 유진섭)는 전북대학교와 함께 ‘2021년도 인문 도시지원사업’에 최종 선정됐다고 9일 밝혔다.

시는 국비 4억2000만원의 사업비를 지원받아 전북대와 인적 네트워크를 구축해 인문학 대중화를 위해 협력하게 된다.

또 전북대와 함께 ‘오향(五香)이 살아 숨 쉬는 인문 도시 정읍’을 주제로 3년간 지역의 인문 자산을 발굴·전파해 나갈 계획이다.

정읍의 오향인 인향(人香), 화향(花香), 성향(聲香), 주향(酒香), 미향(味香) 등 정읍시만의 특색을 지닌 우수한 콘텐츠를 인문 자산화한다.

오는 9월부터는 3년간 정읍시민과 학생들을 대상으로 인문 강좌와 기획특강을 매년 60회 진행해 인문학 대중화에 기여할 계획이다.

시는 지역 내 초·중·고등학교 학생들을 대상으로 다양한 콘텐츠를 직접 전파하는 ‘오향 체험프로그램’을 운영될 예정이며 시민참여 인문 축제 행사와 강연, 전시, Book-콘서트가 진행되고, 답사와 체험활동 등의 행사도 운영된다.

교육부와 한국연구재단이 주관하는 인문 도시지원사업은 지역사회와 대학 간 인적 네트워크를 구축해 지역 인문 자산을 발굴하고 다양한 인문 교양 프로그램을 개발하는 사업이다.

인문 자산에 대한 지역민의 이해도 향상과 접근성을 높이고, 시민들에게 인문학을 접할 기회를 제공하기 위해 추진된다.

유진섭 시장은 “대학·지역사회 간 네트워크를 통해 지역 인문 자산을 발굴하고 강의·체험 등 다양한 프로그램을 통해 인문학에 시민들이 친숙하게 다가갈 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr