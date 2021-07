[특징주]'코로나19 진단키트 관련주' 시스웍 장초반 강세

[아시아경제 박소연 기자]코로나19 진단키트 관련주 시스웍 시스웍 269620 | 코스닥 증권정보 현재가 2,785 전일대비 355 등락률 +14.61% 거래량 39,298,294 전일가 2,430 2021.07.09 09:31 장중(20분지연) 관련기사 제2의 휴마시스, 기대하셔도 좋습니다"빠른 대응이 고수익 만든다" 투자전략 받아 가세요정부가 나선다!! 대기업 간의 빅딜 최대 수혜 株! 오늘이 마지막입니다! close 이 장초반 강세다.

시스웍은 9일 오전 9시8분 기준 코스닥시장에서 전일보다 400원(16.46%) 오른 2830원에 거래되고 있다.

코로나19 확진자가 증가하면서 진단키트를 개발하는 비비비가 인수한 시스웍이 투자자들의 주목을 받은 것으로 풀이된다.

셀트리온과 공동으로 코로나19 진단키트 '샘피뉴트'를 개발한 비비비는 지난해 8월 시스웍을 인수하며 시스웍의 최대주주가 됐다.

이어 올해 상반기부터 비비비의 코로나19 항원 진단키트를 시스웍이 위탁생산할 것이란 발표가 나오고, 같은 날 해당 제품이 미국 FDA로부터 긴급승인을 받자 시스웍은 진단키트 관련주로 분류됐다.

시스웍은 시가총액 2104억원, 코스닥 517위다. 상장주식수 7435만6685주, 1주당 액면가는 100원이다.

시스웍은 클린룸 제어시스템, 냉난방 공조시스템 및 환기 제어시스템 제조 및 판매업을 주된 사업으로 영위하고 있다.

삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, SK하이닉스 등 초우량 글로벌 기업의 반도체 및 디스플레이 생산라인(FAB)에 공급, 운용된다.

