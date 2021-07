KT시즌, 하반기 신세경 주연 '어나더 레코드' 독점 공개

시즌 유통…쇼박스·래몽래인 제작

[아시아경제 차민영 기자] 올 하반기 KT 시즌에서 다큐멘터리 영화 '어나더 레코드'가 독점 공개될 예정이다.

KT의 온라인동영상서비스(OTT) 시즌은 쇼박스와 어나더 레코드 제작에 나선다고 9일 밝혔다. KT Seezn과 ㈜쇼박스가 각각 유통과 제작을 맡았고 래몽래인도 공동제작사로 참여했다.

첫 주인공은 배우 신세경이다. 감독은 영화 ‘조제’와 ‘페르소나’ 등을 통해 감각적인 영상미와 연출을 선보여 온 김종관 감독이 맡았다.

유현중 KT 모바일미디어사업P-TF장 상무는 "어나더 레코드는 시네마틱 리얼 다큐라는 새로운 장르로서 차별화된 재미를 선사할 것"이라며 "시즌은 영화뿐만 아니라 시리즈 영역까지 폭넓은 오리지널 콘텐츠를 발굴하겠다"고 말했다.

