TIPA, 기술혁신 수행 우수 中企 3년간 1300억원 투자 지원

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 중소기업 연구개발(R&D) 지원 자금을 전담 예치한 기업·하나은행과 협력, 기술혁신 우수 중소벤처기업에 향후 3년간 13000억원 규모의 투자를 지원한다고 9일 밝혔다.

TIPA는 R&D 수행기업의 사업화지원을 위해 저리 융자지원, 수출과 판로, 기술인재 채용 등 다양한 사업화 프로그램을 운영하고 있으나, 사업화를 위한 자금조달에 어려움을 겪는 초기 중소벤처기업을 직접적으로 지원할 수 있는 수단이 없었다.

이에 TIPA는 올해부터 기업·하나은행과 협력해 성장가능성이 높은 투자유망 중소벤처기업을 발굴·선별하고, 투자자금을 체계적으로 지원할 방침이다. 각 기관 실무진으로 투자자금운영협의회를 구성·운영해 체계적이고 효율적인 투자 지원을 위해 노력하고 있다.

지난 5월 1차 투자설명회를 시작으로 중기R&D를 수행한 투자유망기업을 대상으로 정기적인 투자설명회를 추진할 예정이며, 7월 중순에 2차 투자설명회를 준비 중이다.

투자설명회를 통해 발굴된 투자유망기업은 민간은행의 별도 투자심사를 거쳐 투자자금을 지원받아 R&D를 통해 개발된 제품과 기술의 사업화 자금으로 활용하게 된다.

이재홍 TIPA 원장은 "기업은행과 하나은행의 도움으로 R&D를 수행한 중소벤처기업의 사업화자금 조달을 위한 투자자금을 직접적으로 지원할 수 있게 됐다"면서 "앞으로도 중소벤처기업의 신산업 창출을 통한 성장을 위해 다방면으로 노력하고 사업화를 위한 지원을 지속적으로 강화하겠다"고 전했다.

