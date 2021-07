[클릭 e종목]"S-Oil, 2분기에도 어닝 서프라이즈 지속 전망"

[아시아경제 송화정 기자]삼성증권은 9일 S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 101,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 105,500 2021.07.09 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 '高高'한 윤활기유 마진…2분기 배럴당 80달러 돌파[클릭 e종목]에쓰오일, 유가상승과 BC하락 수혜 시작…목표주가↑에쓰오일, 울산 상가 화재진압중 숨진 소방관 유족에 위로금 close 에 대해 올해 2분기에도 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)이 지속될 것으로 전망하고 목표주가를 기존 12만원에서 12만8000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

조현렬 삼성증권 연구원은 "S-Oil의 2분기 영업이익은 전분기 대비 16% 감소한 5265억원으로 시장전망치(3906억원)를 크게 웃돌 것"이라며 "이는 유가 상승에 따른 정유 이익 상향과 화학·윤활기유 수익성 호조 지속에 따른 것"이라고 설명했다.

정유 부문의 영업이익은 전분기 대비 47% 감소한 1826억원으로 예상된다. 조 연구원은 "전분기 대비 재고평가손익이 감소하겠으나 최근 한 달간 유가 상승으로 인해 기존 추정치 대비 상향 조정했다"면서 "래깅효과(원재료 투입 시차 효과) 감소로 1개월 래깅 정제마진이 전분기 대비 소폭 감소하겠으나 스팟 정제마진은 추가 개선되고 있는 점이 긍정적"이라고 말했다.

석유화학은 올레핀과 아로마틱의 동반 호조로 2분기 영업이익이 1229억원으로 전분기 대비 25% 증가할 것으로 예상된다. 윤활기유 영업이익은 17% 늘어난 2211억원으로, 글로벌 정제설비 가동률 하향에 따른 타이트한 공급과 원재료 약세로 인해 스프레드가 추가 개선될 전망이다.

유가 외에도 상승 모멘텀은 여전하다는 의견이다. 조 연구원은 "국제유가는 정제 수요 회복보다 앞서 빠르게 급등했지만 아직까지 국내 정유사의 주력 제품인 등경유 마진 회복은 전무하다"면서 "이는 올해 하반기 국제 여객수요 재개와 함께 점진적으로 회복될 전망이어서 여전히 주가 관점에서 기대할만한 상승 모멘텀이 남아있음을 의미한다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr